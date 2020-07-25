Интернет-магазин рыболовных товаров

Что мы предлагаем

Ассортимент интернет магазина разделен на две категории - зимнюю и летнюю, - каждая из которых подразделяется на отдельные товарные группы. Зимняя коллекция включает:

• теплую экипировку; • зимние палатки; • ледобуры, мотоледобуры; • зимние снасти; • ящики, коробки, санки; • аксессуары для зимы (обогреватели рук, жерлиц, экраны).

В группу «Лето» входят:

• комплекты спиннингов; • летние снасти; • очки, легкая одежда, обувь; • сумки, чехлы; • спасательные жилеты.

Также магазин рыболовных принадлежностей в Москве предлагает познавательные фильмы на DVD, сувениры, стенды для удилищ, кемпинговую мебель, спальные мешки, тенты, инструменты, освещение для туристов, термосы и термосумки.

Наши преимущества

Компания FishingBaits регулярно пополняет свой ассортимент, отслеживает появление новинок на мировом рынке. Благодаря сезонным распродажам наши клиенты всегда могут приобрести рыболовные снасти недорого (скидки достигают 50%).

Мы производим оперативную доставку продукции по всей стране. Заказчикам доступны несколько способов оплаты и доставки. Наш магазин рыболовных товаров принимает наличный, безналичный расчет, оплату банковскими картами, через виртуальные кошельки. Мы готовы доставить вам товар Почтой России или посредством популярных транспортных и курьерских служб.

Главное наше преимущество – честное и открытое отношение к клиентам. Каждый заказчик может публиковать свои отзывы и пожелания на сайте. Мы всегда рады прислушиваться к вашему мнению и пожеланиям, совершенствоваться и расти.

Как сделать заказ

В магазине рыболовных принадлежностей в Москве fishingbaits.ru совершать покупки очень просто – каталог максимально детализирован, каждая позиция имеет подробное описание и иллюстрации.

Чтобы заказать понравившийся товар, нужно положить его в корзину и заполнить данные куда нужно его доставить.