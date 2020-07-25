Интернет-магазин рыболовных товаров

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Интернет магазин fishingbaits.ru представляет рыболовные снасти и товары для туризма по самым низким розничным ценам в Москве. Здесь можно купить все для зимней и летней рыбалки, активного отдыха. В каталоге вы найдете продукцию высокого качества, как отечественного производства, так и импортного.
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25.07.2020 Тестирование спиннинга One Sensoric Inspirado 9 от Lucky John
Спиннинг Lucky John One Sensoric Inspirado 9 – новинка 2020 года, о который и пойдет речь в этом обзоре. Сразу отмечу, что удилище далеко не бюджетное, но оно того стоит. Уровень исполнения и качество гораздо выше, чем у аналогов...
16.06.2020 Спиннинг Lucky John One Sensoric Vantage 21 – первая новинка сезона 2020
В 2020 году каталог спиннингов Lucky John пополнился несколькими новыми удилищами. В их числе серии Delikado и Inspirado, «заточенные» под лайт, мормышинговые удочки Progress Mormix, усовершенствованное поколение Progress Jig V2...
10.03.2020 Прикормка и арома Feeder Concept
Что составляет основу фидерных рыбалок? Конечно же прикормка. Некоторые рыболовы используют в качестве прикормки каши, некоторые – панировочные сухари и дробленое печенье, а другие – фирменные смеси. Если комбинировать сухари и покупной корм...
23.02.2020 Безмотылки с подсадкой
Зимняя ловля на мормышки, особенно безнасадочные – одно из моих любимых увлечений. Я применяю различные безмотылки, как изготовленные в домашних условиях, так и фабричные с дополнениями на крючке в виде бусинок...
Статьи
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06.11.2020 Lucky John Antira Swim - воблер для щуки и мелководий
Многосоставные приманки всегда нравились мне своей нестандартной геометрией. Большую часть времени уделял моделям в тонущем исполнении, а вот их floating аналогов в коллекции было лишь несколько штук. Lucky John Antira Swim...
01.07.2020 Воблер Lucky John Haira Tiny – для перекатного голавля
С наступлением лета я все больше времени уделяю ловле голавля легким спиннингом. Рыбалка очень интересная и необычная. Каждый раз подмечаю для себя что-то новое. Недавно открыл воблер...
13.02.2020 Обзор шнура Lucky John Basara
Рыболовная снасть состоит из нескольких элементов, каждый из которых отвечает за выполнение определенных функций. Леска – важнейшее звено, связывающее человека и рыбу. В спиннинговой ловле наибольшее...
12.02.2020 Lucky John Tioga – заметки о легендарном виброхвосте
оличество отзывов на силиконовые приманки Lucky John Tioga измеряется сотнями, если не тысячами. Одноименные виброхвосты по праву считаются одними из самых популярных в каталоге бренда. Несмотря на это...
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